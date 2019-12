Zware fabrieksbrand in India: dodental loopt op tot boven de 40

De slachtoffers zijn werknemers zijn die in de fabriek hadden geslapen en 's ochtends vroeg door de vlammen verrast zijn. De brandweer kon een vijftigtal mensen redden uit het gebouw.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk, maar in de fabriek lag erg veel brandbaar verpakkingsmateriaal opgeslagen. Volgens de brandweer is het vuur intussen geblust, maar blijft het mogelijk dat er nog steeds slachtoffers in het gebouw aanwezig zijn.

De fabriek ligt in de oude wijk van Delhi en de brandweer had moeite om het gebouw te bereiken doorheen de kleine straatjes in de omgeving.

Er zijn regelmatig branden en ongevallen in Indiase fabrieken omdat de veiligheidsnormen vaak worden genegeerd. Doordat er weinig voorzieningen zijn, zoals nooduitgangen en brandblussystemen, vallen er vaak veel slachtoffers. De Indiase premier Narendra Modi reageerde al ontzet op de ramp.