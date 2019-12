1 jaar na Marrakech heeft het Migratiepact geen merkbaar verschil gemaakt: niet méér migranten en ook niet minder

Behalve naar de rechtszaken kunnen we ook kijken naar de statistieken en cijfers over migratie in het voorbije jaar. Dat is moeilijk, want de Europese cijfers raken pas met veel vertraging opgeteld en verwerkt. Eén cijfer dat goed en permanent wordt bijgehouden, is het aantal mensen die via de Middellandse Zee naar Europa komen zonder geldig visum of geldige verblijfspapieren, en die doorgaans na aankomst asiel aanvragen.

Als we dat even bekijken, blijkt dat de toestroom verder afneemt. In 2019 (tot nu toe) telde de VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR ruim 115.000 aankomsten (in Spanje, Italië, Cyprus, Malta en Griekenland). In 2018 waren dat er nog ruim 141.000. Ook al krijgt Griekenland sinds de zomer weer te maken met een toename (wellicht gelinkt aan ontwikkelingen in Turkije en Syrië), voor het hele mediterrane gebied zet de daling van de laatste jaren zich duidelijk door.

De regio rond de Middellandse Zee is niet de enige toegangspoort tot Europa voor irreguliere migranten, maar wel de belangrijkste. Als het Migratiepact de grendels van Europa zou forceren, dan zou het daar te zien zijn.