Acteur die bijna 50 jaar "Big bird" (Pino) speelde in Sesamstraat, is overleden

Caroll Spinney, de man die bijna 50 jaar letterlijk in de huid kroop van "Big bird" in de Amerikaanse versie van Sesamstraat, is overleden. Al vanaf het eerste seizoen in 1969 speelde hij de rol van de grote, gele vogel, bij ons bekend als Pino. Pas vorig jaar stopte hij er volledig mee. Spinney is 85 jaar geworden en haalde veel voldoening uit zijn rol: "Big bird heeft me geholpen om een doel te vinden in mijn leven."