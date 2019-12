Alexander De Croo (Open VLD): "Onvoldoende liberale accenten in werk informateur, maar geleverde werk niet weggooien"

"De informateur heeft werk gedaan. We appreciëren het werk dat hij heeft gedaan", aldus vicepremier Alexander De Croo na afloop van het partijbureau van Open VLD. "We vinden dat er onvoldoende liberale accenten in staan, maar wat er gebeurd is, moeten we nu ook niet zomaar in de vuilnisbak gooien."

"Wij zijn altijd beschikbaar om een oplossing te vinden, maar die oplossing moet stabiel zijn en daar is nog werk aan", probeerde De Croo vanmorgen te sussen. Hij herhaalde dat de nota van Magnette "geen enkele partij" bindt. "Als wij een deel van de oplossing zouden zijn, dan moet die iets zijn waar onze accenten voldoende in zitten en het moet ook werkbaar en stabiel zijn. Daar is nog werk aan", aldus De Croo.

Volgens Kamerfractieleider Egbert Lachaert "zijn er nog geen opties die helemaal rijp zijn". De nota van Magnette biedt volgens hem nog onvoldoende basis om verder te onderhandelen. Lachaert staat erg weigerachtig tegenover paars-groen.

De Gentse burgemeester Mathias De Clercq onderstreept dat zijn partij N-VA niet achterna mag lopen, terwijl zijn Oostendse collega Bart Tommelein erop hamerde dat "het veel meer is dan een zwart-witverhaal". "Men doet alsof Open VLD het allemaal voor het zeggen heeft", aldus Tommelein.