Allemaal Amerikaan: oog in oog met Spencer Krebs

Spencer Krebs is 29 jaar, en woont en werkt in Cleveland, Ohio. Krebs is een advocaat in Burgerlijk Recht.

Spencer Krebs valt op met zijn knalrode hemd en zijn das. Hij komt net van de rechtbank. Soms verdedigt hij mensen waar hij niet om geeft, maar hij voelt zich een dienaar van het recht.



Spencer is een Afro-Amerikaan. Hij is een zwarte Amerikaan die opgroeide in een witte familie die hem adopteerde als kleine jongen. Hij werd geboren in een achterstandsbuurt. Spencer vraagt zich af wat er van hem zou zijn geworden zonder adoptie. Wellicht was hij nu geen advocaat, zegt hij.



Kinderen noemden hem in zijn jonge jaren een kokosnoot: dat hij zich wit gedroeg ondanks zijn zwarte huid. Hij worstelde een hele tijd met zijn identiteit. Ze zeiden dat hij wit praatte, ook al was hij zwart. Hij leerde zichzelf aan om meer zwart te zijn, voor hij aanvaardde wie hij was en waar hij voor stond.



Spencer Krebs denkt niet dat Amerika al great is. "We hadden de slavernij, de rassenscheiding, de talloze zwarte Amerikanen die in de gevangenis werden gegooid... Dat was niet geweldig. Maar we maken vooruitgang, we zijn op de goede weg..." Oog in oog met Spencer Krebs.



Bekijk hier het verhaal van Spencer Krebs: