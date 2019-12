Otis: de eerste baby ter wereld die gedragen is door twee mama's

Baby Otis is de zoon van een lesbisch koppel uit het Verenigd Koninkrijk en is de eerste baby ter wereld die gedragen is door twee mama’s. "De techniek die gebruikt is heet AneVivo. Daarbij vindt de bevruchting plaats in de baarmoeder en dus niet in een laboratorium", zegt Petra De Sutter, hoogleraar in de gynaecologie in het programma "Nieuwe Feiten" op Radio 1.

"Een eicel wordt samen met donorsperma in een capsule geplaatst, en die capsule gaat in de baarmoeder van mama 1. Eens de bevruchting heeft plaatsgevonden, wordt de capsule overgedragen van mama 1 naar mama 2, die de rest van de zwangerschap voor haar rekening neemt".