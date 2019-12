Bart De Wever (N-VA): "Stevige Vlaamse tandpasta nodig om rood-groene smaak uit de mond te wassen"

Heeft het dan nog wel zin dat De Wever zelf als informateur op zoek gaat naar een oplossing? "Ik wil dat eventueel doen, maar de schade die de Open VLD-top heeft veroorzaakt is wel gigantisch. Ik heb meneer Magnette gezien en die had de smaak van rood-groene pap van zijn nota in de mond. Hij heeft gezien dat hij de Vlamingen uit elkaar kan spelen en door postjes aan te bieden Open VLD bijna overstag heeft doen gaan."

"Vorige week heb ik gezegd dat we op nul zaten. Ik heb gisteren vastgesteld dat we ver onder nul zitten. Degene die nu moet starten en een beleid op tafel moet brengen dat gunstig voor Vlaanderen is, start op min 20. Er zal stevige Vlaamse tandpasta nodig zijn om die smaak weer uit de mond te wassen."