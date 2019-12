Medebedenker van "Ice Bucket Challenge" ten voordele van spierziekte ALS overleden op 34-jarige leeftijd

De oud-honkballer Frates bedacht de "Ice Bucket Challenge" in 2014 samen met de Amerikaanse golfer Chris Kennedy. In de zomer van dat jaar goten duizenden mensen een emmer ijskoud water over het hoofd en de filmpjes daarvan werden op sociaalnetwerksites geplaatst. Met de actie werd geld ingezameld voor onderzoek naar de spierziekte ALS.



De actie ging viraal en verschillende bekende sporters, acteurs en politici namen deel aan de "Ice Bucket Challenge". In de VS werd in de zomer van 2014 meer dan 100 miljoen euro ingezameld voor onderzoek naar ALS.

Frates is omringd door zijn familie overleden na een "heroïsche strijd" tegen ALS.