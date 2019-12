Beruchte huisjesmelkers uit Leuven aangehouden

Al sinds 2010 komen er geregeld klachten van wanpraktijken in het huurdersmilieu in Leuven, onder andere over slechte huisvesting van studenten en later ook van illegalen. De panden werden steeds verhuurd door een familie uit Limburg die de bedenkelijke titel van "meest beruchte huisjesmelkers van het land" kreeg. Uit het onderzoek blijkt nu dat de panden die onbewoonbaar of ongeschikt werden verklaard, toch werden doorverhuurd. In sommige wooneenheden zou er geen warm water, verwarming of elektriciteit zijn.

Het onderzoek verliep in samenwerking met de Vlaamse Wooninspectie. Verantwoordelijken van de Stad Leuven, OCMW Leuven en de huurdersbond werden als getuigen verhoord en deelden de informatie die zich in hun dossiers bevindt met de onderzoekers.