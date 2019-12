Het plan van de Brusselse regering: alle Brusselse kinderen moeten drie talen (Nederlands, Frans en Engels) beheersen 

"Drietaligheid zou mooi zijn, maar laat ons starten met uitstekende tweetaligheid Nederlands - Frans", schrijft hij op Twitter. Die boodschap herhaalt hij nog eens in "De ochtend" op Radio 1. "First things first, ik denk dat we eerst met de kennis van het Frans en het Nederlands moeten bezig zijn. Recent onderzoek zegt bijvoorbeeld dat slecht 7,8 procent van de Franstalige leerlingen in Franstalige scholen op hun 18 jaar Nederlands kent. Eigenlijk zou dat 100 procent moeten zijn."