"Dichtste buur en meest natuurlijke partner": waarom Europees commissievoorzitter von der Leyen eerst naar Afrika reist

Europa heeft dat jongerenprobleem erkend tijdens de Europees-Afrikaanse Top in 2017 en had ook al tijdens een vorige top over migratie in 2015 een noodfonds (EUTF) in het leven geroepen. In dat fonds zou 2,9 miljard euro moeten komen, maar de teller staat op 1,9 miljard, nauwelijks hoger dan bij de lancering.