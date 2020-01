Van Billie Eilish en Brihang naar Marco Borsato en Lizzo: Dit zijn dé platen van 2019 volgens de VRT-radiozenders

"Tijdens een roadtrip in de zomer, of in putje winter: het vierde album van Balthazar was ideaal luistervoer voor elk seizoen van 2019", legt Michèle Cuvelier uit.

"Van sensuele beats tot warempel een saxofoonsolo: elk element van "Fever" gaf een vreugdevolle koorts."



Balthazar heeft trouwens tot nu al met elke plaat ("Applause", "Rats" en "Thin walls") de MIA voor beste album gewonnen en is ook nu genomineerd in die categorie. Op donderdag 6 februari weten we of de band dat kunstje nog eens over doet. Balthazar kan trouwens ook nog in een resem andere categorieën in de prijzen vallen.