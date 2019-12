Franse openbaar vervoer staakt vijfde dag op rij, 600 km file in en rond Parijs

Het einde van de staking is overigens nog niet in zicht. Morgen is een nieuwe algemene stakingsdag gepland, waarop ook het personeel in andere sectoren het werk neerlegt. Er vindt dan ook opnieuw een betoging in Parijs plaats.



Intussen pleegt de regering van president Emmanuel Macron druk overleg over de aangekondigde pensioenhervorming. Woensdag zou de regering bekendmaken hoe het nieuwe pensioensysteem er nu precies zal uitzien. Maar nu al is duidelijk dat Macron toegevingen zal doen aan de stakers.

Zo zou er een soort overgangsperiode komen tussen het oude en nieuwe stelsel, vertelt correspondent Frank Renout. "Er hoeft niet meteen bezuinigd te worden. Mensen die vlak voor hun pensioen zitten, zullen mogelijk gespaard worden en nog niet in dat nieuwe regime vallen. En daarmee hoopt Macron de gemoederen een beetje te sussen in Frankrijk."