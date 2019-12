Geen Miss Universe-kroontje voor Angeline Flor Pua: "Ik ben uiteraard teleurgesteld"

Uiteindelijk mocht de 26-jarige Zozibini Tunzi uit Zuid-Afrika het felbegeerde kroontje van Miss Universe opzetten. "Ze is een verdiende winnares", zegt Flor Pua. "Zozibini is heel spontaan en down to earth. Ik ken ze ook vrij goed, want ze sliep twee kamers verder dan de mijne."

Angeline laat het in elk geval niet aan haar hart komen. "Het is hier nu kwart voor één in de nacht en de afterparty is nog volop bezig. Het was een once in a lifetime kans om hier voor België te zijn", besluit ze.