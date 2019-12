Dat het eiland en de vulkaan zo populair zijn bij toeristen, komt onder meer omdat de vulkaan makkelijk te beklimmen is, vertelt vulkanoloog Sam Poppe in "De ochtend". "Je kan makkelijk binnen de vulkaankrater zelf rondstappen. Er is geen steile klim naar de vulkaantop nodig om in een vulkanisch landschap terecht te komen." Zowat 70 procent van de vulkaan bevindt zich onder de zee.

De vulkaan is ook actief, op verschillende plaatsen rijzen voortdurend stoom en gassen uit de krater op. De vulkaan is ook al verschillende keren uitgebarsten, met lava en/of as. In de jaren 1980 verwoestte een uitbarsting het bos op het eiland en veranderde het landschap op het eiland aanzienlijk. Door de uitbarsting ontstond een grote krater, waarin nu een meer ligt. In 2012 en 2013 waren er enkele kleine uitbarstingen.

Er zijn wel meer vulkanen in Nieuw-Zeeland. Dat trekt toeristen, ook naar de baden en wellnesscentra met mineralen uit vulkanisme. Probleem is dat vulkanen erg onvoorspelbaar zijn. Meestal kan men uitbarstingen verwachten als de activiteit plots toeneemt, maar vaak komt er uit het niets een uitbarsting.

Nieuw-Zeeland ligt overigens ook om de beruchte "Ring of Fire" met vulkanen en aardbeving die de Stille Oceaan omspant. Vorig jaar zijn er in Indonesië 420 mensen omgekomen bij de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau en vielen er 200 doden door de vulkaan Fuego in Guatemala in Centraal-Amerika.