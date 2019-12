Hoe communautaire tegenstellingen het Belgische klimaatbeleid bemoeilijken

Het klimaatbeleid is altijd een complexe kwestie in dit land. Ook – en vooral – omdat de staatsstructuur is wat ze is. Niet één, maar vier klimaatministers hebben we. Eentje voor elke regio - Vlaanderen, Brussel en Wallonië – en eentje voor de federale overheid. Met versnipperde bevoegdheden: de federale overheid waakt bijvoorbeeld over kernenergie en energie op zee. Maar energie op land, dat is dan weer een regionale bevoegdheid.

En voor de sterk overlappende bevoegdheid mobiliteit: eenzelfde verhaal. Weer versnipperde bevoegdheden, weer vier ministers, van wie de neuzen bovendien niet altijd in dezelfde richting wijzen. Een voorbeeldje: toen de federale minister Bellot tijdens de voorbije legislatuur over een kilometerheffing wilde praten, kreeg hij daar amper een partner warm voor. Enkel om te praten. Het resultaat is dat iedereen naast elkaar werkt: het Brusselse Gewest plant de komende jaren een slimme kilometerheffing, Vlaanderen en Wallonië willen dat niet.