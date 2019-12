Met een pak minder stress naar de feesttafel? Zó rijdt u zich niet vast, volgens "kookmadam" Cathérine Vandoorne

Eindejaar is voor de meesten onder ons een van de drukste en meest stresserende periodes van het jaar. Schiet u al in een kramp bij de gedachte dat u instaat voor het kerst- of oudejaarsfeest? Wij loodsen u samen met gepassioneerd hobbykok Cathérine Vandoorne, bekend van het Radio 2-programma "De madammen", doorheen een vlot diner met acht simpele en verdomd praktische tips. Gedaan met op het laatste nippertje naar de winkel te lopen waar dan blijkt dat dat ene ingrediënt net uitverkocht is, gedaan met jongleren met tien potten en pannen als er toch maar één oven is. Neem de tijd om u eens rustig op te kleden of op te tutten, en vooral om te genieten met de gasten. You got this!