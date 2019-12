Nieuwe CD&V-voorzitter Joachim Coens wil dat de koning nu Bart De Wever (N-VA) uitstuurt

Dat De Wever en N-VA aan zet komen, is op dit moment het favoriete scenario van kersvers CD&V-voorzitter Joachim Coens. "Na Magnette, de voorzitter van de grootste partij aan Franstalige kant, is het nu misschien goed dat de grootste partij van Vlaanderen aan beurt is." Dat zei hij in "De ochtend" op Radio 1.



Volgens Coens is dat goed voor "de stabiliteit van het land". "We moeten toch kijken wat de positie van de grootste Vlaamse partij is. En wat de positie is van de Vlaamse regering tegenover een nieuwe federale regering."

De positie van CD&V in de hele discussie is cruciaal. Paars-groen zonder CD&V lijkt met amper één zetel op overschot niet levensvatbaar. Bijvoorbeeld MR-voorzitter George-Louis Bouchez kijkt daarvoor vooral naar CD&V als oplossing voor dat probleem, meer dan naar het Franstalige (en bereidwillige) CDH. CD&V is nodig om de Vlaamse poot in een federale regering sterker te maken.

CD&V stuurt zelf wel nog altijd aan op die paars-gele regering, met N-VA erbij dus.