Kapper uit Oudenaarde bedankt klanten met jurk die gemaakt is van hun haar

Als je de jurk in de etalage van kapsalon C-YOU in Oudenaarde ziet, zou je het misschien niet onmiddellijk doorhebben. Hij ziet er "wollig" uit, maar dat komt omdat hij gemaakt is van echt menselijk haar, het haar van de klanten van kapper Youri Cornelis: "Acht maanden lang heb ik plukje per plukje geknipt haar gespaard. Toen ik genoeg had, heb ik het haar per kleur gesorteerd en ben ik aan het kleed begonnen. Ik heb blonde haren op het corset en beha versmolten tot een stijlvolle bustier, in de hoepelrok heb ik dan verschillende hedendaagse haarkleuren gemixt, mooi getorst en gekleefd."

60 uur werk en 20 lijmspuiten

"Ik heb er met heel mijn hart aan gewerkt. Zestig uur en twintig lijmspuiten heb ik nodig gehad", vertelt de creatieve kapper. "Ik kwam op het idee omdat ik mijn dankbaarheid wil tonen aan mijn klanten. Ik was door ziekte een lange tijd afwezig, maar mijn klanten zijn allemaal teruggekomen. Door zoiets persoonlijks en creatiefs te doen kan ik dat visueel tonen."

Het is niet de eerste opvallende etalagepop in het kapsalon, maar deze heeft een speciale betekenis. Je kan de pop zien in het kapsalon aan het Ronde van Vlaanderenplein in Oudenaarde tot het einde van februari 2020. De jurk mag daarna verkocht worden, maar het liefste van al wil de kapper dat hij overgenomen wordt door een hedendaags museum zoals het SMAK in Gent, want het allerbelangrijkste is dat hij gezien en getoond kan worden.