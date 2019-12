Kortrijk investeert 1 miljoen per jaar om leegstand winkels aan te pakken

Het blijft natuurlijk een zware opgave, om de stadscentra weer in hun oude winkelglorie te herstellen. Het centrum van de stad heeft als voordeel dat het er veel gezelliger kan zijn dan in een baanwinkel, maar die laatste heeft dan weer voor dat je er geen parkeerproblemen hebt. En wat met de e-commerce? Zullen de klanten het comfort van een bestelling op de tablet, gsm of laptop laten vallen voor een winkelervaring waarbij je de spullen die je wilt kopen eerst eens kan "voelen". En zal het Kortrijkse model navolging vinden in andere centrumsteden, zoals het stadsbestuur graag wil. Over enkele jaren zullen we kunnen meten of de Kortrijkse aanpak werkt.