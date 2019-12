Lage-emissiezone in Gent: "Goeie stap, maar nog lang geen gezonde lucht"

Professor Roeland Samson woont in Gent en is gespecialiseerd in luchtkwaliteit. Slechte luchtkwaliteit krijgen we onder meer door het verkeer. Vervuilende auto's zorgen voor meer uitstoot van kleine roetdeeltjes. Die zijn slecht voor de gezondheid.

Volgens professor Samson is de lage-emissiezone een stapje in de goeie richting, maar er is meer nodig: "Enkel een lage emissiezone invoeren in een stad is niet voldoende. De combinatie met een circulatieplan, zoals in Gent is een goeie zaak.

De auto als grote boosdoener

Maar dat is niet voldoende voor gezonde lucht, zegt Samson: "Ook meer open ruimte voorzien, kan zorgen voor een betere luchtkwaliteit, omdat er dan een betere windcirculatie is". "Auto's zijn de grote boosdoeners. Zelfs minder vervuilende auto's blijven ongezond. We moeten als maatschappij meer gaan voor elektrische wagens en auto's die rijden op waterstof. Dat is ideaal. Maar zover zijn we nog niet "

Er is hoop

"Ik kijk wel hoopvol naar de toekomst", zegt Roeland Samson. "Ik zie een gedragsverandering. Meer en meer jongeren vinden de auto minder belangrijk. Zij maken gebruik van autodeelsystemen en elektrische fietsen. En we kunnen maar hopen dat ooit Koning Auto vervangen wordt door Keizer Fiets en openbaar vervoer. En dan maar hopen dat de auto een nar wordt."