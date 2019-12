Legendarische voorzitter van de Federal Reserve en "bedwinger van grootbanken" Paul Volcker is overleden

Om een herhaling van die crisis te voorkomen, stelde Volcker de naar hem genoemde "Volcker Rule" voor, waarbij er een veilige scheiding moest komen tussen de gewone banken (waar burgers hun spaargeld parkeren) en de meer riskante activiteiten van de zakenbanken die aan de basis lagen van de financiële crisis van 2008.

Die Volcker Rule was een gedeeltelijke terugkeer naar de Glass-Steagall-wet die een antwoord was op de crisis op Wall Street in de jaren 30, maar die in de jaren 90 onder Bill Clinton afgevoerd was. De Volcker Rule is sinds 2010 ingevoerd in de financiële wetgeving.

Daarnaast was Volcker nog actief op tal van andere terreinen. Zo bemiddelde hij in 2002 een akkoord tussen families van slachtoffers van de Holocaust en Zwitserse banken over verdwenen banktegoeden. De banken keerden toen 1,25 miljard dollar compensaties uit aan de Joodse families. Volcker verdedigde altijd de onafhankelijkheid van de Federal Reserve tegenover de president. Zo gaf hij onlangs huidig Fed-topman Jerome Powell de raad om zich niets aan te trekken van de zware kritiek door president Donald Trump.