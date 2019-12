Informateur Magnette (PS) vraagt om van opdracht ontheven te worden, koning roept partijvoorzitters weer bij zich

Koning Filip heeft informateur Paul Magnette (PS) in audiëntie ontvangen op het Paleis in Brussel. Magnette heeft een eindverslag uitgebracht en heeft verzocht van zijn opdracht ontheven te worden. De koning houdt zijn beslissing in beraad en gaat overleg plegen met de verschillende partijvoorzitters. Vanmiddag al komen de eersten langs: MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez en Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten. De andere voorzitters komen vanaf morgen aan de beurt.