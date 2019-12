Man raakt zwaar verbrand tijdens ruzie in asielcentrum in Lanaken

De ruzie tussen een Afghaan en een Palestijn ging over gezang. Een andere Afghaan wilde bemiddelen, waarop de Palestijn kokende olie over de man heeft gegoten. Het slachtoffer is zwaargewond naar het brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek gebracht. De opspattende olie heeft ook een niet-begeleide minderjarige licht gekwetst.

Burgemeester van Lanaken Marino Keulen (Open VLD): "Ik ga aandringen bij het parket om de Palestijn te vervolgen. De kwetsuren zijn heel ernstig en heel pijnlijk. En laat het duidelijk zijn, de dader heeft wat mij betreft zijn recht op asiel verspeeld. Iemand die naar hier komt en geweld op die manier gebruikt, plaatst zichzelf buiten de Belgische samenleving."

Arrestatie

De politie van Lanaken-Maasmechelen moest tussenbeide komen om de gemoederen in het asielcentrum in de Molenbergstraat te bedaren. Eén minderjarige is overgebracht naar het asielcentrum van Heusden-Zolder om tot rust te komen. Er zijn drie mensen gearresteerd, waaronder de dader.

Opvang

Het opvangcentrum Ter Dennen startte in 1993 en wordt uitgebaat door het Rode Kruis. Er worden families, alleenstaanden en niet-begeleide minderjarige vreemdelingen opgevangen.