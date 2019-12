Medegevangene van gedode gedetineerde aangehouden voor moord

In het onderzoek naar het gewelddadig overlijden van een gedetineerde in de gevangenis van Sint-Gillis vorige week, is er volgens het parket van Brussel sprake van moord. “Er is een verdachte opgepakt en in verdenking gesteld voor moord”, zegt woordvoerder Denis Goeman. “Het gaat om een andere gedetineerde, maar meer informatie over zijn identiteit kan ik niet geven.”