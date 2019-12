Milieuverenigingen niet onder de indruk van het Vlaamse klimaatplan: "Veel symboolmaatregelen, weinig impact"

De noodzakelijke structurele omslag om tot effectieve CO2-reducties te komen, ontbreekt in het Vlaamse energie- en klimaatplan 2030 dat vandaag is voorgesteld. Dat stellen de milieu-organisaties Bond Beter Leefmilieu, WWF, Greenpeace, Natuurpunt en 11.11.11 in een gezamenlijke reactie. De vijf verenigingen die begaan zijn met het milieu en de natuurlijke rijkdommen stellen anderzijds wel vast dat er een duidelijke evolutie is in ambitie in de sectoren landbouw en natuur.