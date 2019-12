Netflix grote kanshebber op Golden Globes met nominaties voor "Marriage story" en "The Irishman"

De films met de meeste nominaties is “Marriage Story”. Deze film volgt de tumultueuze scheiding tussen een actrice, gespeeld door Scarlett Johansson, en haar echtgenoot regisseur, gespeeld door Adam Driver. Johansson en Driver zijn ook genomineerd in de categorie "Beste acteur en actrice", maar regisseur Noah Baumbach grijpt naast een nominatie voor "beste regisseur".



“The Irishman”, ook een Netflixproductie, haalt vijf nominaties binnen, even veel als de laatste film van Quentin Tarantino, "Once Upon a Time ... in Hollywood".“Marriage Story” en “The Irishman” nemen het tegen elkaar op in de categorie “Beste Film”. Ze krijgen er de concurrentie van “1917”, “Joker” en “Two Popes”.

Ook voor de streaming-dienst van Apple is het prijs. Het haalt de eerste grote nominaties binnen met “The morning show”, met een nominatie voor "Beste televisieserie – drama" en één voor de sterren Jennifer Aniston en Reese Witherspoon (beiden een nominatie voor "Beste actrice in een televisieserie – drama").

De 77ste Golden Globes Awards worden uitgereikt op 5 januari 2020 in Los Angeles.