Noord-Korea hervat scheldpartijen tegen VS-president Trump: "Grillige oude man zonder geduld"

Op de top in Hanoi vielen er evenmin concrete resultaten te rapen en Trump vertrok toen overigens vroeger dan verwacht. Sindsdien leek de toenadering "on hold", maar de voorbije weken werd de sfeer opnieuw grimmiger. De derde ontmoeting was niet veel meer dan handjes schudden tussen Trump en Kim op de demarcatielijn tussen Noord- en Zuid-Korea eerder dit jaar.

In het weekend kondigde Noord-Korea aan dat het een "succesvolle test" had uitgevoerd op de site van Sohae. Wat die test was, is niet duidelijk, maar Sohae was een testsite voor raketten en zou eerder onklaar zijn gemaakt als gebaar van goede wil. Dat blijkt dus niet gebeurd te zijn en het is dan ook de vraag of dat ook het geval is in andere "gesloten" nucleaire instellingen in Noord-Korea.

Kern van het probleem is dat de VS de internationale sancties tegen Noord-Korea niet willen verzachten zolang er geen schot komt in die nucleaire ontwapening. Dat zint het Noord-Koreaanse regime dus niet.