Oppositiepartijen schieten het Vlaamse klimaatplan van de regering-Jambon af

Groen omschrijft het Vlaamse energie- en klimaatplan voor 2021-2030 als "geheel ondermaats". "We maken van Vlaanderen een ecologisch ontwikkelingsland", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska. De terugdringing van de maximumsnelheid op de Brusselse Ring naar 100 km/u vinden de groen dan weer wel een goede zaak.

Vlaams Belang is het daar niet mee eens. Volgens de partij is de verlaging van de maximumsnelheid op de Brusselse Ring een "show- en pestmaatregel". Vlaams Belang vindt dat de Vlaamse regering overhaast een klimaatplan in elkaar gebokst heeft om toch maar niet met lege handen te staan op de klimaatconferentie in Madrid.

Bruno Tobback van de SP.A vindt dat het Vlaamse klimaatplan schromelijk tekortschiet. "Het is schrijnend dat men over deze maatregelen een heel weekend heeft moeten nadenken. Volgens Tobback is de doelstelling om 32,6 procent minder broeikasgassen uit te stoten niet haalbaar met de huidige plannen.

De PVDA vindt het Vlaamse klimaatplan slecht voor de planeet en slecht voor de portemonnee. "De lat ligt zo laag dat minister Zuhal Demir eerder lijkt te willen limbodansen dan hoogspringen", zegt Vlaams PVDA-fractieleider Jos D'Haese.