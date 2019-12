Belgische gevangenissen opnieuw zwaar overbevolkt: dit zijn de cijfers 

De impact van de overbevolking is zeer groot. Zo worden verschillende gedetineerden samengeplaatst in één cel, terwijl die cel daar niet op voorzien is. Veel gedetineerden moeten dan ook op matrassen slapen. Dat geldt ook voor mensen in arresthuizen. Die mensen zijn nog niet veroordeeld en zitten in de gevangenis in afwachting van hun proces. "Het is toch erg dat we mensen die nog niet eens definitief veroordeeld zijn opsluiten en geen bed kunnen aanbieden", horen we.

Cipiers kunnen ook geen rekening houden met wie ze samensteken in de cel. "In normale omstandigheden denken we hier goed over na, maar nu kunnen we dat niet", zeggen verschillende gevangenisdirecteurs. "Geloof me, dit leidt tot serieuze problemen. Denk maar wat er gebeurt als je mensen met agressieproblemen of psychische klachten samen op een kleine cel moet steken."