BRT-coryfee Paula Sémer krijgt haar eigen film: "Moeilijk om iemand te casten die dictielessen gevolgd heeft"

Paula Sémer stond mee aan de wieg van de Vlaamse televisie, waar ze grenzen verlegde en taboes aan diggelen sloeg met programma's over seksualiteit, vrouwen(rechten) en zware ziektes zoals kanker. Hoewel ze intussen al lang van het scherm is verdwenen, blijft ze voor velen de ultieme coryfee en het schermgezicht bij uitstek.

Niet de eerste keer

Paula vertelde bij Radio 2 Vlaams-Brabant aan Harald Scheerlinck dat de film begint bij haar debuut bij de radio na de bevrijding in 1944, en de overgang van radio naar televisie. Het scenario gaat over een periode van bijna dertig jaar, tot de jaren 70: "Er is tweemaal een soort van start in mijn professionele carrière geweest; na de bevrijding was er de heropbouw en de radio, en in 1953 startte ik bij de televisie", aldus Sémer.

Het is trouwens niet de eerste keer dat Paula gevraagd werd om een film over haar leven te maken: "Al voor mijn 90e vroeg men of er een film over mij gemaakt mocht worden. Ik heb altijd neen gezegd omdat ik dat niet zag zitten, maar toen ik 90 jaar werd, ben ik beginnen te twijfelen."

Foto: Paula Semer in 1953

Moeilijke casting

Het zal erg moeilijk worden om iemand te vinden die Paula in de film kan spelen: "Het grote probleem is dat er nauwelijks nog jonge mensen zijn die dictielessen gevolgd hebben, zoals ik dat indertijd gedaan heb."

Paula Sémer wordt 95 jaar in april volgend jaar en ze houdt er rekening mee dat ze de film zelf niet meer te zien zal krijgen: "Ja, ik word 95 jaar, en dan begin je toch wel eventjes na te denken..."

De film zal gemaakt worden door het productiehuis dat zowel de films "Patser" als "Torpedo" draaide, en komt zeker niet voor 2020 in de bioscopen.