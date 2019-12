Podcast De Tijdschijf: Caroline Pauwels selecteert uit haar platenkast deze vier nummers die over hier en nu gaan

Rector Caroline Pauwels van de VUB is een vrouw van evenwichten. Voor deze Tijdschijf koos ze vier nummers. Twee keer Nederlands, twee keer Frans. Twee mannen, twee vrouwen. Een Vlaming, een Vlaamse en een Franstalige Brusselaar, en een Franse. En dan een keer ook onevenwicht: allevier jongeren, niet of nauwelijks ouder dan de studenten van haar universiteit. Eerder dit jaar kreeg Caroline Pauwels te horen dat er een ziekte in haar lijf zit. Ik vecht niet tegen de kanker, ik vecht voor het leven, zegt ze daarover. In deze Tijdschijf komt ze op voor gelijke kansen, maar evengoed voor het grijpen van die kansen, en ook voor liefde.