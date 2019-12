Reuzegrote vlag op VN-klimaatconferentie in Madrid komt uit Roeselare

Klimaatactiviste Greta Thunberg en de wereldberoemde Spaanse acteur Javier Bardem zagen hoe de vlag ontrold werd tijdens de klimaatbetoging vrijdag in Madrid. De vlag is gemaakt door VISIX in Roeselare. "Wij zijn een van de erg weinige bedrijven in Europa die zo'n opdracht aankan", zegt zaakvoerder Jean Van Houtryve.

Koers met hindernissen

Het begon met Dan Archer. De Zwitser noemt zichzelf een "Artivist". Een artiest die actie voert. De man wou een reusachtig oog maken, samengesteld uit vele kleine portretten van mensen die vinden dat de opwarming van het klimaat dringend moet worden gestopt. Toen was de top nog in Chili gepland. Archer had daar een bedrijf op het oog dat de vlag zou maken. Maar toen brak er een opstand uit in Chili. De top kon daar niet meer plaatsvinden. Spanje stelde zich kandidaat. Dan Archer had in allerijl een nieuw bedrijf nodig.

Van website tot vlag

Dan Archer vond VISIX in Roeselare. Dat bedrijf klaarde de klus in ongeveer één week. 10 mensen hebben aan de vlag gewerkt. 15.000 mensen uit 190 landen lieten hun portret opladen op de website wearewatching.org. Al deze informatie moest geprint worden op een vlag van 20 op 30 meter. De opdrachtgever vond dat de vele verschillende onderdeeltjes herkenbaar een reusachtig oog moesten vormen, zonder dat de details van de individuele foto's zouden verloren gaan.

Symboliek

De vlag heeft een overduidelijke symboliek: gewone mensen houden de overheden in de gaten. Of zoals Jean Van Houtryve het zegt: "We are watching. We kijken mee naar de klimaatconferentie. We kijken mee naar de beslissingsnemers. Zij moeten de goede beslissingen nemen." Het is de eerste opdracht van VISIX uit die hoek, maar Van Houtryve zegt dat het helemaal past in de filosofie van het bedrijf dat wil produceren met een zo klein mogelijke belasting van het milieu.