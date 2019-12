Russische troepen trekken Raqqa binnen, de voormalige hoofdstad van terreurgroep IS in Syrië

Dick Cheney was minister van Defensie onder de Republikeinse president George Bush Sr. tijdens de Golfoorlog tegen Irak in 1991 en vicepresident onder diens zoon George W. Bush tijdens de inval in Irak in 2003. Hij is dus voorstander van een actief beleid van de VS in het Midden-Oosten en dus niet van president Trump.

Wel steunt Cheney de beslissing van Trump om de VS terug te trekken uit het nucleaire akkoord met Iran. "De mullahs in Teheran willen absoluut kernwapens in handen krijgen", aldus de voormalige vicepresident.