Spectaculaire beelden: schip op drift stoot 130 meter hoge kraan om in Waaslandhaven

Het containerschip was aangemeerd aan de kade van de terminal van containerbehandelaar PSA. Rond 14 uur raakte het op drift en botste het tegen een grote kraan van DP World. Niemand raakte gewond.

De kraan, die 130 meter hoog is als ze helemaal open staat, is volledig vernield. De zone is geëvacueerd. DP World is aan het bekijken hoe ze zo snel mogelijk terug operationeel kunnen zijn. De kraan zal volledig afgebroken moeten worden.

Het op drift geraakte containerschip APL Mexico City blijft tot nader order aangemeerd bij DP World. Dat meldt dat bedrijf maandagavond. Het schip mag voorlopig niet meer opnieuw afvaren.

Bij DP World zouden later op de avond de activiteiten op de kade kunnen worden hervat, zij het niet binnen een veiligheidszone die is ingesteld rond de omgevallen kraan. Die ligt ook deels in het water. DP World en de havenautoriteiten gaan samen de schade opmeten en beslissen hoe de ravage best kan worden opgeruimd.