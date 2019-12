Oekraïense en Russische president zetten "belangrijke stap" richting vrede in Oost-Oekraïne, maar geen doorbraak

Na afloop hebben Poetin en Zelenski elkaar onder vier ogen gesproken. Volgens het Elysée heeft dat gesprek tien minuten tot een kwartier geduurd. Omstreeks 23.40 uur is de gezamenlijke persconferentie van Macron, Merkel, Zelenski en Poetin van start gegaan.

Volgens de Russische president Poetin was de top een belangrijke stap in het vredesproces in Oekraïne. Rusland en Oekraïne engageren zich om een uitwisseling van gevangenen te organiseren voor Nieuwjaar. De beide presidenten engageren zich ook om een volledig staakt-het-vuren te respecteren in het oosten van Oekraïne tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische rebellen.

Ook de Duitse bondskanselier reageerde tevreden na de ontmoeting. "We hebben vandaag de periode van stilstand overwonnen", klonk het. Volgens Merkel is er een akkoord over een aantal "realistische zaken". "We gaan op deze weg verder werken."