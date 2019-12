2.000 kilo cocaïne onderschept in Antwerpse haven, Nederlandse verdachte gevat door container toch verder te sturen

In de haven van Antwerpen werd een tijd geleden maar liefst 2.019 kilo cocaïne onderschept. De cocaïne zat verstopt tussen zakken meststof die opgeslagen lagen in een container die afkomstig was uit Colombia en als eindbestemming Nederland had. De Belgische douane haalde de cocaïne uit de container, vernietigde die, maar stuurde de container vervolgens wel door naar het afleveradres in Nederland.