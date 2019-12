Verschillende gewonden bij botsing waterbus in Antwerpen

De Waterbus, een taxidienst die vaart over de Antwerpse Schelde, is deze ochtend iets voor zes uur tegen het ponton ter hoogte Sint-Anneke op Linkeroever gebotst. Wellicht hebben de slechte weersomstandigheden er iets mee te maken. "Er was veel wind en regen. Daardoor heeft de Waterbus het ponton geraakt", zegt Gert Ickx van het Havenbedrijf.

Bij de botsing vielen verschillende gewonden. Veertien mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Twee mensen zouden zwaargewond zijn, maar volgens de federale politie is niemand in levensgevaar. Er is ook niemand in het water gevallen. "Een bemanningslid werd door de brandweer horizontaal met een kraanwagen van boord gehaald omdat zijn rug pijn deed", zegt Ickx.

Ondertussen zijn alle passagiers van de Waterbus gehaald. Het schip kan op eigen kracht wegvaren. Iedereen die straks de Waterbus moet nemen, kan best de website of de app raadplegen.