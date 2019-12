Meest vervuilende auto's mogen Gent niet meer binnen vanaf 1 januari 2020: hoe zal het in zijn werk gaan?

Maatregelen voor bewoners

Algemeen geldt het principe: zwaar vervuilende wagens blijven buiten de stadsring, voor minder vervuilende moet je betalen, de minst vervuilende kunnen gratis de stad in.

Voor de inwoners heeft de stad gezorgd voor flankerende maatregelen (sociaal ondersteunende maatregelen). Zo heeft de stad ruim 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in de slooppremie. Bewoners die hun vervuilende auto laten slopen, krijgen een premie. Het geld dat ze krijgen, kunnen ze dan investeren in een nieuwe, minder vervuilende auto. Maar dat is geen verplichting: je doet met de slooppremie wat je wil. Bewoners kunnen een slooppremie aanvragen tot midden 2020. De premie voor een vervuilende dieselwagen bedraagt 1.000 euro, voor een oude wagen op benzine krijg je 750 euro.

Nog niet voor alle Gentenaars

Naast de slooppremie kunnen de inwoners ook gebruik maken van taxicheques en goedkopere abonnementen voor het openbaar vervoer. Die flankerende maatregelen gelden niet voor bewoners uit de deelgemeenten. Volgens de Gentse schepen Tine Heyse (Groen) komen er ook voor de deelgemeenten geleidelijk aan nieuwe milieuvriendelijke maatregelen: “We willen geen twee soorten Gentenaars. Maar we moeten als stad wel ergens beginnen. Eerst de binnenstad en daarna kijken we als stad hoe en welke maatregelen er voor de deelgemeenten kunnen komen."

Dagpassen voor bezoekers

Voor bezoekers gelden er geen flankerende maatregelen. Vervuilende auto's mogen de stad niet meer in. Wil je de stad wel binnen met een vervuilende auto, dan kan je tot 8 dagpassen per jaar kopen. Heb je een minder vervuilende wagen, dan kan je tijdelijk een jaarpas kopen om toch nog binnen te mogen.

Hoe gebeurt de controle ?

Langs de belangrijkste invalswegen van de stad staan er zes vaste camera’s die alle auto’s die de stad binnenrijden op nummerplaat scannen. Via de nummerplaten kan je zien of het om een vervuilende wagen of niet gaat. Tegen 2021 komen er nog negen vaste camera's bij.

Schepen Tine Heyse: “ Ik besef dat er sluipwegen gaan ontstaan. Daarom hebben we ook een mobiele camera klaarstaan. Die verplaatsbare camera kan worden ingezet op het moment dat we zien dat bepaalde straten veel gebruikt worden door bestuurders met vervuilende wagens. De camera's die er nu staan, zorgen al voor een grote pakkans. Boetes worden pas uitgeschreven vanaf 1 februari. Rij je binnen de stadsring met een vervuilende auto en je wordt geflitst, dan krijg je een boete die kan oplopen tot 150 euro. De eerste maand worden er nog geen boetes uitgeschreven, maar krijg je wel een brief waarin staat dat je vanaf februari een boete krijgt als je met een vervuilende wagen de stad binnenkomt."

Wat met het wagenpark van de stad, Ivago en De Lijn?

Gent zelf is zo goed als rond om alle vervuilende wagens te vervangen door meer groene wagens. Volgens schepen Tine Heyse (Groen) moet de stad hier het voorbeeld geven. “We gaan onze auto’s dan ook niet verkopen, maar wel laten slopen. We willen als stad niet zien dat onze vervuilende wagens ergens anders in het straatbeeld verschijnen of in andere landen.“

Ook de afvalophaler Ivago heeft het wagenpark aangepast. Ivago heeft 191 wagens en op één na is de aanpassing naar groene energie gebeurd. Volgens Koen Van Caimere van Ivago zijn ze al een tijd bezig met de omschakeling: "Sinds een paar jaar is de afvalophaler overgeschakeld op CNG, samengeperst aardgas."

Voor de reizigers van de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn verandert er niets. In de drie stelplaatsen van De Lijn in Gentbrugge, Destelbergen en Hofstade staan 248 bussen en de meeste van de bussen mogen de stad in. De andere bussen kunnen ingezet worden op de lange-afstandslijnen. Dat zijn de lijnen van onder meer Lokeren naar het Gentse Sint-Pietersstation.

Wil je weten of jouw auto in Gent nog binnen mag na 1 januari, kijk dan hier.