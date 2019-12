Vlaamse regering heeft akkoord over klimaatplan: maximumsnelheid op Brusselse Ring daalt naar 100 km per uur

Minister van Leefmilieu Zuhal Demir (N-VA) kan naar de klimaatconferentie in Madrid vertrekken. Met vertraging: het Vlaamse klimaatplan had er vrijdag al moeten liggen, het komt er uiteindelijk drie dagen later.

Een van de opvallendste maatregelen is dat de snelheid op de Brusselse Ring van 120 naar 100 km/u verlaagd wordt. Dat is dezelfde maximumsnelheid die al langer geldt op de Antwerpse ring.

"Er komt geen algemene verlaging van de snelheid", zei minister-president Jan Jambon (N-VA) daarover. Dat noemt hij "te drastisch". Enkel op de Brusselse Ring. Enige probleem: die is niet helemaal de bevoegdheid van Vlaanderen, maar ook van het Brusselse en Waalse gewest. "Dat moeten we nog afstemmen", was te horen in de omgeving van Vlaams mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open VLD).