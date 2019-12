Waarom zijn vulkanen zo onvoorspelbaar? En waar schuilt het gevaar? 5 vragen en antwoorden

De voorbije jaren waren er enkele dodelijke uitbarstingen, maar niet zo veel meer dan anders. Eind vorig jaar vielen er in Indonesië 429 doden toen een tsunami inbeukte op de westkust van het eiland Java. Dat was het gevolg van de explosie van vulkaan Anak Krakatau tussen Java en Sumatra. In 2010 vielen er meer dan 350 doden bij de uitbarsting van de vulkaan Merapi in het oosten van Java. In die regio bezoeken toeristen graag de vulkanen Bromo en Ijen, maar ook dat is niet zonder risico. Zo kwamen in 2004 twee toeristen om toen de Bromo onverwacht uitbarstte. Nochtans zijn er op de Bromo ook sensoren aangebracht.



Aan de andere kant van de Stille Oceaan vielen er vorig jaar meer dan 200 doden door de uitbarsting van de Fuego in Guatemala en de Popocatepetl in Mexico. In Europa valt dat al bij al nog mee. Wel is er in juli van dit jaar een dode gevallen bij de uitbarsting van de Stromboli in Italië. In dat land rommelt ook de Etna op Sicilië en de beruchte Vesuvius nabij Napels. In het jaar 79 werden daar de Romeinse steden Pompei en Herculaneum door gloeiende asse bedekt.