Politieke analisten VRT NWS over formatie: "Koning wil boel nu kalmeren na aanvallen van voorbije dagen"

Koning Filip roept de partijvoorzitters weer bij zich nu informateur Paul Magnette (PS) heeft gevraagd om van zijn opdracht als informateur te worden ontheven. Zit de federale formatie weer helemaal in het slop? Of mogen we op een of andere manier nog altijd op een doorbraak hopen. Volgens Wetstraatjournalist Johny Vansevenant is het de koning er in de eerste plaats om te doen enige rust te brengen.