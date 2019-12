Zelzate neemt vervuilende dieselgeneratoren voor kerstverlichting weg na protest

Burgemeester Brent Meuleman (SP.A) reageert op de commotie: "Omdat we onze gemeente een beetje gezellig willen maken tijdens de kerstperiode hebben we een kleine investering gedaan om kerstverlichting te plaatsen. Toen er volop gewerkt werd aan het plaatsen van die verlichting heeft men gemerkt dat er geen elektriciteit is op een aantal plaatsen. Er kan daar dus niet aangesloten worden op het stroomnetwerk." Een ijverige medewerker vond zelf een tijdelijke oplossing: "Met de beste bedoelingen heeft men op twee plaatsen generatoren geplaatst om de verlichte kerstbomen te kunnen aanzetten."

Niet goed voor het klimaat

Er kwam heel wat kritiek op de grote generatoren, onder meer oud-burgemeester Frank Bruggeman mengde zich in de discussie en wees op het feit dat de generatoren erg veel vervuilen. Huidig burgemeester Brent Meuleman geeft dat ook zelf toe: "Die dieselgeneratoren zijn niet goed voor het klimaat, beseffen we. Ze zijn dan wel geplaatst, maar het is nooit de bedoeling geweest om zo'n zware dieselgeneratoren te gebruiken. We wachten tot de stopcontacten zijn geplaatst, dan kan de kerstverlichting aangezet worden."

De generatoren worden vandaag al weggehaald. De aansluitingen op het stroomnet zelf laten nog op zich wachten: "Er is ons beloofd dat daar zo snel mogelijk werk van wordt gemaakt. Dus we gaan gewoon nog wat moeten wachten op die twee kerstbomen. Maar dat is op zich geen probleem, de rest van Zelzate zal vanavond al in heerlijk gezellige kerstsfeer en kerstverlichting zitten."