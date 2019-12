Zuid-Afrikaanse Zozibini Tunzi is de nieuwe Miss Universe

De Zuid-Afrikaanse Zozibini Tunzi is vannacht uitgeroepen tot Miss Universe. "Een van de belangrijkste zaken die we jonge meisjes vandaag moeten leren is leiderschap", verklaarde Tunzi. "Het is iets dat een lange tijd ontbrak bij jonge meisjes en vrouwen, niet omdat we dat willen, maar omdat de maatschappij bepaalt hoe vrouwen bestempeld moeten worden."