5 jongeren breken in bij school in Anderlecht: mishandelen slapende leraar en stelen zijn auto

Volgens de directie van de school zijn de jongeren binnengeraakt door een raam te forceren. Eens binnen, spoten ze een brandblusapparaat leeg en vernielden ze zowat de hele inboedel. In de school troffen ze ook een leraar aan, die ze vastbonden en mishandelden. De leerkracht was er aan het slapen, maar het is niet duidelijk waarom. Nadien sloegen de vijf op de vlucht met zijn auto. Enkele minuten later werd die auto beschadigd teruggevonden in Sint-Jans-Molenbeek. Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor.