75 jaar uitgeverij De Bezige Bij: Ramsey Nasr schrijft een actueel verzetsgedicht

De Bezige Bij, een gerenommeerde uitgeverij van romans, non-fictieboeken en poëziebundels, bestaat 75 jaar. De eerste (illegale) publicatie in 1944 was de rijmprent "Het lied der achttien dooden" van Jan Campert. Dat gedicht gaat over 18 verzetsstrijders die in hun cel op hun executie wachten.

Jan Campert was zelf verzetsman. Hij schreef "De achttien doden" in 1941; in 1943 stierf hij in het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Jan Campert was de vader van dichter Remco Campert.