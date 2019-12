Kristof Calvo (Groen) over uitspraken Bart De Wever (N-VA): "Vrouw met ambitie leidt tot veel persoonlijke aanvallen"

Daarmee haakte hij in op een gerucht dat al lang loopt in de Wetstraat: dat Rutten bereid zou zijn om in een paars-groene regering te stappen als ze eerste minister mag worden. Die ambitie had Rutten ook uitgesproken voor de verkiezingen: ze wilde de eerste vrouwelijke premier van dit land worden (zonder dat ze zich daarbij uitsprak over deze of gene coalitie).



In "De ochtend" op Radio 1 was Kristof Calvo, federaal fractieleider van Groen, op zijn beurt hard voor De Wever.

"Ik vind dat niet netjes en heb heel stellig de indruk dat de man-vrouwkwestie speelt. Bart De Wever was zelf kandidaat-burgemeester en kandidaat-minister-president. Hij beslist uiteindelijk om dat niet te doen. En als een vrouwelijke partijvoorzitter - al is het daar nog op geen enkel moment over gegaan - misschien ook ambitie heeft, stel je vast dat dat leidt tot heel veel persoonlijke aanvallen."

Of hij De Wever daarmee van seksisme beschuldigt? "Dat is een te grove uitspraak. Maar de persoonlijke aanvallen helpen ons niet vooruit. Respect voor elkaar moet het eerste punt van het volgende regeerakkoord zijn."