Bart De Wever (N-VA): "Hopelijk is de paars-groene piste nu van de baan"

"Mijn grootste bezorgdheid is dat Vlaanderen geconfronteerd wordt met bestuur waarvoor de Vlaamse kiezer niet gestemd heeft", herhaalt hij vanavond in een persbericht.



"Ik heb daarom meermaals mijn bereidheid getoond om een opdracht op mij te nemen. Met de aanstelling van Joachim Coens en Georges-Louis Bouchez is echter hopelijk de paars-groene piste van de baan." De N-VA houdt zich in elk geval beschikbaar voor de informateurs, zegt De Wever nog. "We zullen constructief en met open vizier meewerken."