Bush, Obama en Trump wisten dat ze de oorlog in Afghanistan niet konden winnen (maar dat mocht het publiek niet weten)

In de VS is een journalistieke bom gebarsten. Dat de VS zich helemaal vastgereden hebben in de oorlog in Afghanistan, was al langer duidelijk. Nieuw is dat ook toplui uit het Amerikaanse leger, de regering en de diplomatie dat nu toegeven in gelekte overheidsdocumenten. Ook voedden ze het publiek al die tijd gemanipuleerde informatie. Dat blijkt uit een nieuw dossier van The Washington Post en interviews van de Vranckx-redactie.