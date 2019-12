Café in Sint-Pieters-Leeuw overvallen met opvallende buit: 23.000 euro uit de spaarkas

“Twee verdachten arriveerden in een Mini met onbekende Franse nummerplaat”, aldus woordvoerster Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De chauffeur bleef aan het stuur zitten. Een derde verdachte was blijkbaar al binnen geraakt in het appartementsgebouw en opende de deur van binnenuit voor de tweede verdachte. Die had volgens een getuige een vuurwapen en hield de getuige onder schot.” De derde overvaller ging dan het appartement binnen en roofde enkele enveloppen.



Grote buit

De overvallers droegen bivakmutsen om onherkenbaar te blijven. “Een aantal leden had hun geld al teruggekregen”, laat Vercarre nog weten. Toch was de buit nog steeds groot want er zou in totaal zo’n 23.440 euro meegenomen zijn. De stamgasten van De Zuunbeek zetten het voorbije jaar elke maand een bedrag opzij dat dus vrijdagavond uitbetaald werd.